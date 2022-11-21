Молдова дополнительно получит от ЕС 100 млн евро - Макрон

Европейский Союз предоставит Молдове еще 100 млн евро на решение проблем, вызванных ситуацией в Украине, заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Париже на третьей встрече в рамках "Платформы поддержки Молдовы".

Макрон отметил, что 34 страны и 15 международных организаций откликнулись на просьбу Молдавии о помощи в рамках "Платформы поддержки".

По его словам, последствия события в Украине прямо сказываются на Молдове: потоки беженцев, экономический кризис, инфляция, достигшая 35%. Президент Франции особо отметил, что несмотря на все это, республика готова продолжать реформы.

В Берлине 5 апреля состоялась первая международная конференция, на которой была объявлено о запуске "Платформы поддержки Молдовы" (Moldova Support Platform). Ее инициаторами стали Германия, Франция и Румыния, при поддержке ЕС, США, Канады, Японии, европейских и международных финансовых организаций. Второе заседание платформы состоялось 15 июля в Бухаресте. В рамках конференции было объявлено о поддержке республики на сумму около 600 млн евро. Третье заседание проходит в Париже.