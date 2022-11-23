Лукашенко не исключает, что судьба ОДКБ будет зависеть от исхода украинского вопроса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о нерушимости ОДКБ, однако отметил, что будущее организации напрямую может зависеть от исхода украинского вопроса.
Выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, он отметил, что в последнее время появляются мнения о том, что жизнь и судьба ОДКБ зависят от исхода украинского вопроса: "Если (Россия) победит, ОДКБ будет жить. Если не победит, ОДКБ существовать не будет".
"Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место", - сказал Лукашенко.
"Не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно", - добавил Лукашенко.
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