Алиев отмечает важность унификации тарифной политики стран в рамках Middle Corridor

Сотрудничество между тюркскими странами станет одним из основных вкладов в развитие Среднего коридора (Middle Corridor), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Если рассматривать географическое расположение стран - Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и на другом берегу Каспия – Азербайджан, Грузия и Турция, то это создает дополнительные возможности. И как мы уже отмечали, между нашими странами растет транзит грузов. По имеющейся информации, в этом году увеличится на 70%, а в следующем показатель может быть еще выше. И все эти грузы идут из Центральной Азии в Европу по Транскаспийскому маршруту», - сказал Алиев в пятницу на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

Алиев подчеркнул, что существуют новые возможности для увеличения двусторонней торговли.

«С Турцией мы сейчас работаем над расширением списка наименований товаров, которые будут освобождены от таможенных пошлин, и над соглашением о свободной торговле. Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией уже превышает $4 млрд. То же самое мы видим и с другими странами. Важным шагом является и то, что другие ведущие игроки также рассматривают этот маршрут как надежный, безопасный и экономически привлекательный», - добавил президент.

Глава государства также отметил, что необходимо больше работать над унификацией тарифной политики, координирования деятельности таможенных структур, чтобы компании, использовали этот коридор для экономии не только времени, но и денег.

Б.Рустамбеков