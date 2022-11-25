Акции Manchester United подскочили на 17% на новости об интересе саудовских инвесторов к покупке ФК

Котировки акций Manchester Unitedplc подскочили на 17% на торгах в Нью-Йорке в пятницу после слов министра спорта Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Турки Аль Сауда о готовности поддержать покупку английского футбольного клуба частными саудовскими инвесторами.

У саудовских инвесторов появился большой "интерес и аппетит" как к покупке "Манчестер Юнайтед", так и к ФК "Ливерпуль", заявил министр в интервью BBC Sport.

"Мы определенно поддержим сделку, если один из представителей (саудовского - ИФ) частного сектора вступит в нее, поскольку мы уверены, что это позитивно отразится на спорте в королевстве", - добавил принц.

Ранее на этой неделе стало известно, что совет директоров Manchester United оценивает различные стратегические альтернативы дальнейшего развития, в число которых входит и его продажа. "Мы рассмотрим все варианты, отвечающие интересам фанатов клуба", - заявили сопредседатели совета директоров Manchester United Аврам и Джоэль Глейзеры.

В четверг британские СМИ сообщили, что американская Apple Inc.также рассматривает возможность покупки "Манчестер Юнайтед". По данным таблоида The Daily Star, главный исполнительный директор Apple Тим Кук готов заплатить за клуб 5,8 млрд фунтов стерлингов (чуть более $7 млрд).

Котировки акций компании по данным на 19:20 выросли на 16,85%, до $21,97 за бумагу, что является максимумом с февраля 2019 года.