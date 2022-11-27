Количество случаев COVID-19 в мире превысило 641,3 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 641 млн 311 тыс. 214, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 630 тыс. 278 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 98 млн 564 тыс. 494 и 1 млн 79 тыс. 197.
Индия - 44 млн 672 тыс. 787 и 530 тыс. 612.
Франция - 37 млн 789 тыс. 817 и 159 тыс. 679 (данные на утро субботы).
Бразилия - 35 млн 149 тыс. 503 и 689 тыс. 442 (данные на утро субботы).
Германия - 36 млн 373 тыс. 164 и 157 тыс. 495 (данные на утро субботы).
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 851,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 300 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 419, в Бразилии - 3 тыс. 202, в Германии - 1 тыс. 878.
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