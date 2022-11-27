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Спорт 27.11.2022 22:20

Сборная Хорватии разгромила Канаду на чемпионате мира

Футболисты сборной Хорватии нанесли крупное поражение соперникам из Канады во втором туре чемпионата мира-2022 в Катаре.

Матч в Дохе завершился с результатом 4:1 в пользу хорватов.

Канадцы повели в счете на второй минуте встречи - отличился Альфонсо Дэвис. Хорват Андрей Крамарич сравнял счет на 36-й минуте. На 44-й минуте Марко Ливайя вывел сборную Хорватии вперед. На 70-й минуте Крамарич оформил дубль. Окончательный счет своим точным ударом установил Ловро Майер (90+4).

Канада, выступающая на ЧМ впервые с 1986 года, проиграла второй матч на турнире и занимает последнее место в группе F (0 очков). Лидирует Хорватия - 4 очка. На втором месте идет сборная Марокко, также набравшая 4 очка и уступающая хорватам по дополнительным показателям. Третье место занимает Бельгия (3 очка).

Канада потеряла шансы на выход в плей-офф, поскольку в последнем туре не сможет подняться выше третьего места в таблице.

В заключительном туре состоятся матчи Канада - Марокко и Хорватия - Бельгия, обе игры запланированы на 1 декабря.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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Тэги: КАТАР, СПОРТ, ФУТБОЛ, ЧМ-2022


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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