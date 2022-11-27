Сборная Хорватии разгромила Канаду на чемпионате мира

Футболисты сборной Хорватии нанесли крупное поражение соперникам из Канады во втором туре чемпионата мира-2022 в Катаре.
Матч в Дохе завершился с результатом 4:1 в пользу хорватов.
Канадцы повели в счете на второй минуте встречи - отличился Альфонсо Дэвис. Хорват Андрей Крамарич сравнял счет на 36-й минуте. На 44-й минуте Марко Ливайя вывел сборную Хорватии вперед. На 70-й минуте Крамарич оформил дубль. Окончательный счет своим точным ударом установил Ловро Майер (90+4).
Канада, выступающая на ЧМ впервые с 1986 года, проиграла второй матч на турнире и занимает последнее место в группе F (0 очков). Лидирует Хорватия - 4 очка. На втором месте идет сборная Марокко, также набравшая 4 очка и уступающая хорватам по дополнительным показателям. Третье место занимает Бельгия (3 очка).
Канада потеряла шансы на выход в плей-офф, поскольку в последнем туре не сможет подняться выше третьего места в таблице.
В заключительном туре состоятся матчи Канада - Марокко и Хорватия - Бельгия, обе игры запланированы на 1 декабря.
Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах в воскресенье позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе
Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций
Денежные переводы в Азербайджан за 9 мес. увеличились в 3,4 раза
США разрешили Chevron в ограниченном объеме добывать природные ресурсы в Венесуэле
Сербия рассчитывает с января начать импорт э/э из Азербайджана
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Генсек ОДКБ надеется на благоприятное развитие ситуации на Южном Кавказе
Токаев прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Власти китайского Шэньчжэня ограничили посещение ресторанов и театров из-за ситуации с COVID-19
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают