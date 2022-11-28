Бразилия обыграла Швейцарию и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ по футболу

Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре и обеспечили себе выход в плей-офф.

Результат игры в Дохе - 1:0. Победу бразильцам принес точный удар Каземиро на 83-й минуте.

На 66-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора не засчитал гол бразильца Винисиуса Жуниора.

Бразильцы возглавляют таблицу группы G, у команды 6 очков. Швейцария идет на второй позиции, набрав 3 очка. Также в группе представлены сборные Камеруна и Сербии, в активе которых по 1 очку.

В последнем туре состоятся матчи Бразилия - Камерун и Швейцария - Сербия, обе игры пройдут 2 декабря.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.