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Спорт 28.11.2022 22:00

Бразилия обыграла Швейцарию и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ по футболу

Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре и обеспечили себе выход в плей-офф.

Результат игры в Дохе - 1:0. Победу бразильцам принес точный удар Каземиро на 83-й минуте.

На 66-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора не засчитал гол бразильца Винисиуса Жуниора.

Бразильцы возглавляют таблицу группы G, у команды 6 очков. Швейцария идет на второй позиции, набрав 3 очка. Также в группе представлены сборные Камеруна и Сербии, в активе которых по 1 очку.

В последнем туре состоятся матчи Бразилия - Камерун и Швейцария - Сербия, обе игры пройдут 2 декабря.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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Тэги: ФУТБОЛ, БРАЗИЛИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ


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