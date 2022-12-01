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Дальнее зарубежье 01.12.2022 20:35

Столтенберг напоминает о стремлении не только поставлять Украине вооружение, но и все необходимое для его эксплуатации

Страны, передающие Украине вооружение, также должны думать о поставках всего необходимого для того, чтобы его можно было использовать, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны следить за тем, чтобы это вооружение можно было использовать. Для этого требуется передавать боеприпасы, запчасти", - сказал он на пресс-конференции в Берлине.

Он отметил, что "Украине требуется больше боеприпасов" и пояснил, что страны НАТО передают их Киеву, в основном, "беря боеприпасы из собственных запасов". По словам Столтенберга, так вечно продолжаться не может, и потому странам альянса нужно наращивать производство боеприпасов не только для помощи Украине, но и для собственных военных.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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