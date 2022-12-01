Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

30.11 $/bbl +/- WTI 80.55 +2.35 Brent 86.97 +2.72

Дальнее зарубежье 01.12.2022 23:23

Байден и Макрон привержены тому, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон подтвердили решимость не дать Ирану получить ядерное оружие, продолжат работать с партнерами по всему миру над этой и другими проблемами, говорится в заявлении по результату встречи глав государств.

"Они по-прежнему полны решимости добиться того, чтобы Иран никогда не смог разработать или получить ядерное оружие. Франция и США продолжают работать с другими партнерами для решения проблемы ядерной эскалации Ирана, его недостаточного сотрудничества с МАГАТЭ, в том числе - по серьезным и нерешенным вопросам, связанным с юридическими обязательствами Ирана в соответствии с соглашением о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия", - говорится в заявлении, опубликованном Белым домом в четверг.

Президенты также обсудили "дестабилизирующую активность" Ирана, в частности - продажу за рубеж иранских ракет и беспилотников.

Они также выражают готовность "вместе работать над усилением международных правил, сдерживающих поставки иранских технологий, связанных с ракетами и беспилотниками, как на Ближнем Востоке, так и за его пределами".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ФРАНЦИЯ, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


США и Франция продолжат помогать Украине сколько потребуется Байден пообещал продолжить тесное сотрудничество с Лондоном и после отставки Трасс В Баку пристыдили Вашингтон за попытку реанимировать Минскую группу ОБСЕ США и Франция обсудили Украину, продовольственный кризис и Иран Блинкен обсудил с новой главой МИД Франции поддержку Украины и безопасность НАТО Макрон не одобрил риторику Байдена в адрес Путина

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az