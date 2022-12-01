Байден и Макрон привержены тому, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие

Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон подтвердили решимость не дать Ирану получить ядерное оружие, продолжат работать с партнерами по всему миру над этой и другими проблемами, говорится в заявлении по результату встречи глав государств.
"Они по-прежнему полны решимости добиться того, чтобы Иран никогда не смог разработать или получить ядерное оружие. Франция и США продолжают работать с другими партнерами для решения проблемы ядерной эскалации Ирана, его недостаточного сотрудничества с МАГАТЭ, в том числе - по серьезным и нерешенным вопросам, связанным с юридическими обязательствами Ирана в соответствии с соглашением о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия", - говорится в заявлении, опубликованном Белым домом в четверг.
Президенты также обсудили "дестабилизирующую активность" Ирана, в частности - продажу за рубеж иранских ракет и беспилотников.
Они также выражают готовность "вместе работать над усилением международных правил, сдерживающих поставки иранских технологий, связанных с ракетами и беспилотниками, как на Ближнем Востоке, так и за его пределами".
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