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Спорт 04.12.2022 21:20

Сборная Франции победила Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ

Футболисты сборной Франции со счетом 3:1 нанесли поражение национальной поражение национальной команде Польши в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Победу французам принес дубль Килиана Мбаппе (74-я и 90-я минуты), еще один гол забил Оливье Жиру (44-я минута).

На 90+6-й минуте вратарь сборной Франции Уго Льорис поймал мяч после пенальти в исполнении поляка Роберта Левандовски, однако арбитр назначил повторный удар - со второй попытки Левандовски был точен.

Жиру забил 52-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории команды Франции, опередив по этому показателю Тьерри Анри. Для обновления рекорда Жиру потребовалось 117 матчей, Анри провел за сборную 123 игры.

В активе Мбаппе пять мячей на турнире, он единолично возглавил бомардирский зачет.

Французы, являющиеся действующими чемпионами мира, вышли в плей-офф, заняв первое место в группе D. Польша получила путевку в 1/8 финала благодаря второму месте в группе C.

В четвертьфинале сборную Франции ждет встреча с победителем матча Англия - Сенегал, который начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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Тэги: КАТАР, СПОРТ, ФУТБОЛ, ЧМ-2022


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