Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ, победив по пенальти Испанию

Футболисты сборной Марокко победили соперников из Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.
Основное и дополнительное время встречи в Эр-Райяне завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти успешнее оказались игроки Марокко - 3:0. Вратарь сборной Марокко Боно отразил все три удара, в результате его команда выиграла серию досрочно.
Испания второй чемпионат мира участвует в серии пенальти в матче 1/8 финала. На ЧМ-2018 она уступила России.
Борьбу за выход в полуфинал марокканские футболисты поведут с победителем пары Португалия - Швейцария, матч которых пройдет также во вторник и стартует в 23:00.
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