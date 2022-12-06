Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ, победив по пенальти Испанию

Футболисты сборной Марокко победили соперников из Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Основное и дополнительное время встречи в Эр-Райяне завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти успешнее оказались игроки Марокко - 3:0. Вратарь сборной Марокко Боно отразил все три удара, в результате его команда выиграла серию досрочно.

Испания второй чемпионат мира участвует в серии пенальти в матче 1/8 финала. На ЧМ-2018 она уступила России.

Борьбу за выход в полуфинал марокканские футболисты поведут с победителем пары Португалия - Швейцария, матч которых пройдет также во вторник и стартует в 23:00.