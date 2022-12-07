Манат подорожал к евро и к рублю, стабилен к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 декабря сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 7 декабря ЦБА установил на уровне 1.7793 маната/1EUR (6 декабря - 1.783 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 декабря установил на уровне 0.0267 манат/1RUB (6 декабря - 0.0271 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 7 декабря ЦБА оставил на уровне 0.0912 манат/1TRY.
Х.Насирзаде
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