В Азербайджане незначительный суточный прирост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 67 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 641, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 62 случаях.
За минувшие сутки не зафиксировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции (днем ранее - один). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 984 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 814 тыс. 353 человека (+55 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 304 человека.
За сутки медики провели 2 тыс. 136 тестов на коронавирус против 2 662 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 388 тыс. 051 тест на COVID-19.
Р.Ахмедов
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