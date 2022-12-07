В Азербайджане незначительный суточный прирост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 67 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 641, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 62 случаях.

За минувшие сутки не зафиксировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции (днем ранее - один). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 984 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 814 тыс. 353 человека (+55 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 304 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 136 тестов на коронавирус против 2 662 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 388 тыс. 051 тест на COVID-19.

Р.Ахмедов