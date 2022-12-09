Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.46 -0.55 Brent 76.15 -1.02

09.12.2022 22:40

В новый пакет военной помощи США Украине вошли боеприпасы для HIMARS - Пентагон

Очередной пакет военной помощи США Украине на сумму в $275 млн, в частности, включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 80 тыс. 155-миллметровых артиллерийских снарядов, говорится в заявлении Пентагона.

Кроме того, США намерены передать Украине системы для борьбы с беспилотниками и средства противовоздушной обороны, внедорожники HMMWV в комплектации машин скорой помощи и медицинское оборудование, 150 электрогенераторов и походное снаряжение.

Таким образом, согласно пресс-релизу, с 2014 года США оказали Украине военной помощи на сумму примерно $22,1 млрд, в том числе более $19,3 млрд, с февраля 2022 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Байден распорядился направить еще $275 млн на военную помощь Украине США оставляют за Германией право самостоятельно решать, какое оружие Берлин хочет поставлять Украине США поставляют Украине оружие только для обороны - Госдеп США хотят справедливого и устойчивого мира в Украине - Блинкен США пытаются договориться о передаче Киеву систем ПВО NASAMS с Ближнего Востока США и Франция продолжат помогать Украине сколько потребуется

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az