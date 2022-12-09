В новый пакет военной помощи США Украине вошли боеприпасы для HIMARS - Пентагон

Очередной пакет военной помощи США Украине на сумму в $275 млн, в частности, включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 80 тыс. 155-миллметровых артиллерийских снарядов, говорится в заявлении Пентагона.
Кроме того, США намерены передать Украине системы для борьбы с беспилотниками и средства противовоздушной обороны, внедорожники HMMWV в комплектации машин скорой помощи и медицинское оборудование, 150 электрогенераторов и походное снаряжение.
Таким образом, согласно пресс-релизу, с 2014 года США оказали Украине военной помощи на сумму примерно $22,1 млрд, в том числе более $19,3 млрд, с февраля 2022 года.
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