В России за сутки COVID-19 заболели почти 7,4 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 7,4 тыс. случаев, скончались 54 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"В РФ выявлено 7 397 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 475 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 1,9%", - сообщили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 тыс. 465 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось. При этом, показатель заболеваемости третий день подряд превышает значение в 7 тыс. заболевших за сутки.

За минувшие сутки скончались 54 человека, накануне сообщалось о 52 умерших.

"Выздоровели за сутки 6 446 человек, или на 7,5% больше в сравнении с 9 декабря", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 658 тыс. 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 392 тыс. 560 умерших и 21 млн 55 тыс. 866 выздоровевших.