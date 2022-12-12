Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.46 -0.55 Brent 76.15 -1.02

ТЭК 12.12.2022 21:41

Эрдоган: Турция открыла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

Турция открыла новое нефтяное месторождение в районе горы Габар на северо-востоке страны, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

По его словам, чистый объем обнаруженных запасов нефти составляет 150 млн баррелей.

Глава государства сообщил, что стоимость запасов оценивается примерно в $12 млрд.

"Это одно из 10 крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году", - отметил турецкий лидер, слова которого приводит агентство "Анадолу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, НЕФТЬ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Почти все застрявшие у берегов Турции танкеры не перевозят нефть из РФ - Белый дом Турция с 1 декабря будет требовать страховку у грузоотправителей нефти при проходе через свои проливы SOCAR и TPAO займутся поисками нефти на юге Турции С терминала Джейхан в январе-июне 2022г отгружено почти 107 млн баррелей нефти, транспортированной по БТД Турция в октябре, третий месяц подряд, не осуществляла импорт нефти из Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az