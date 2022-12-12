Эрдоган: Турция открыла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

Турция открыла новое нефтяное месторождение в районе горы Габар на северо-востоке страны, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.
По его словам, чистый объем обнаруженных запасов нефти составляет 150 млн баррелей.
Глава государства сообщил, что стоимость запасов оценивается примерно в $12 млрд.
"Это одно из 10 крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году", - отметил турецкий лидер, слова которого приводит агентство "Анадолу".
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