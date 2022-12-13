ЕС готов содействовать для решения проблем между Арменией и Азербайджаном путем диалога

Европейский союз готов внести усилия для решения проблем между Арменией и Азербайджаном путем диалога.

"Европейский Союз с серьезной обеспокоенностью следит за различными событиями вокруг Лачинского коридора с начала декабря. ЕС призывает власти Азербайджана обеспечить свободу и безопасность передвижения по коридору в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Ограничения такой свободы передвижения причиняют значительный дискомфорт местному населению и вызывают гуманитарные опасения", - говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

По его словам, "другие проблемы могут и должны решаться посредством диалога и консультаций с заинтересованными сторонами".

"ЕС вновь призывает к сдержанности и готов внести свой вклад в вышеупомянутые усилия", - отметил Стано.