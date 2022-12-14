Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.12 $/bbl +/- WTI 73.17 +2.15 Brent 77.99 +1.89

Происшествия 14.12.2022 19:56

В Кельбаджарском районе 8 человек подорвались на минах

В Кельбаджарском районе подорвались на минах 8 человек, один скончался, следует из совместного заявления Генпрокуратуры, МВД и Минобороны Азербайджана.

“14 декабря около 18:00 в Кельбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что в селе Чираг Кельбаджарского района подорвались 8 человек. По проведенным предварительным следственным действиям установлено, что в селе Чираг Кельбаджарского района подорвались на противопехотной мине 4 работника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами. Также установлено, что 4 военнослужащих, выезжавших на место эвакуации, подорвались на мине, 3 из них получили ранения различной степени тяжести, 1 погиб”, - отмечается в сообщении.


Согласно информации, Кельбаджарская военная прокуратура проводит следствие по данному факту.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КЕЛЬБАДЖАР, МИНА, ПОДРЫВ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az