В Кельбаджарском районе 8 человек подорвались на минах

В Кельбаджарском районе подорвались на минах 8 человек, один скончался, следует из совместного заявления Генпрокуратуры, МВД и Минобороны Азербайджана.
“14 декабря около 18:00 в Кельбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что в селе Чираг Кельбаджарского района подорвались 8 человек. По проведенным предварительным следственным действиям установлено, что в селе Чираг Кельбаджарского района подорвались на противопехотной мине 4 работника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами. Также установлено, что 4 военнослужащих, выезжавших на место эвакуации, подорвались на мине, 3 из них получили ранения различной степени тяжести, 1 погиб”, - отмечается в сообщении.
Согласно информации, Кельбаджарская военная прокуратура проводит следствие по данному факту.
Х.Насирзаде
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Баку и Джакарта подписали меморандум о сотрудничестве в области соцобеспечения
В Кремле не исключили встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении до Нового года
Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов, кроме испанского
Apple готовится разрешить установку приложений из сторонних маркетплейсов в Европе
Нефть продолжает расти, несмотря на недельный подъем запасов в США, Brent - $81,75 за баррель
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Новый турецкий военный беспилотник Kizilelma совершил первый полет
Постпреды ЕС все еще не согласовали пакет санкций против РФ, надеются сделать это до конца недели
Meta обвинили в разжигании ненависти в Эфиопии в судебном иске на $1,6 млрд
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Руководство компаний Azerconnect и AzerTelecom встретилось со студентами
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают