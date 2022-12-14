В Кельбаджарском районе 8 человек подорвались на минах

В Кельбаджарском районе подорвались на минах 8 человек, один скончался, следует из совместного заявления Генпрокуратуры, МВД и Минобороны Азербайджана.

“14 декабря около 18:00 в Кельбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что в селе Чираг Кельбаджарского района подорвались 8 человек. По проведенным предварительным следственным действиям установлено, что в селе Чираг Кельбаджарского района подорвались на противопехотной мине 4 работника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами. Также установлено, что 4 военнослужащих, выезжавших на место эвакуации, подорвались на мине, 3 из них получили ранения различной степени тяжести, 1 погиб”, - отмечается в сообщении.





Согласно информации, Кельбаджарская военная прокуратура проводит следствие по данному факту.





Х.Насирзаде