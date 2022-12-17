В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 30,8%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 106 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 825 тыс. 337, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрирован 81 случай. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 30,8%.
За 24 часа умерли четверо больных COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 993 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 814 тыс. 801 человек (+52 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 543 человека.
За сутки медики провели 2 тыс. 184 теста на коронавирус против 1 тыс. 475 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 405 тыс. 485 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
В США приветствовали отправку Азербайджаном электрооборудования Украине
Минобороны сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе
Азербайджан к 2037г создаст дополнительные генерирующие мощности за счет ВИЭ минимум на 6 ГВт - Алиев
Азербайджан, Румыния, Венгрия и Грузия подписали соглашение о «зеленой» энергетике
Алиев: экспорт газа из Азербайджана в 2023г составит около 24 млрд кубометров, из них 11,6 млрд кубометров - в Европу
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Лукашенко пригласил Папу римского в Беларусь
В Турции провели испытания новой сверхзвуковой ракеты для беспилотника «Байрактар»
Сунак распорядился оценить военную помощь Украине со стороны Великобритании
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Азербайджан укрепляет контакты с польской стартап-экосистемой
Член Наблюдательного Совета AccessBank Джордж Рубли: AccessBank имеет очень прочную базу для дальнейшего устойчивого роста
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают