В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 30,8%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 106 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 825 тыс. 337, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрирован 81 случай. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 30,8%.

За 24 часа умерли четверо больных COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 993 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 814 тыс. 801 человек (+52 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 543 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 184 теста на коронавирус против 1 тыс. 475 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 405 тыс. 485 тестов на COVID-19.

Р.Керимов