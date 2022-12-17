Сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу

Футболисты сборной Хорватии обыграли соперников из команды Марокко в матче за третье место на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Игра в Дохе завершилась с результатом 2:1. Хорватия открыла счет уже на 7-й минуте, отличился Йошко Гвардиол. Спустя две минуты марокканец Ашраф Дари сделал счет ничейным. Победу хорватам принес точный удар Мислава Оршича (42).
Команды сыграли между собой второй раз на турнире. Матч группового этапа завершился со счетом 0:0.
Хорватия в третий раз завоевала медали на чемпионате мира. В 1998 году команда также заняла третье место, на мировом первенстве 2018 года в России хорваты стали вторыми.
Марокко - первая команда из Африки, участвовавшая в матче за третье место на чемпионатах мира.
Чемпионат мира-2022 стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря. В финале действующие чемпионы мира из Франции сыграют с Аргентиной.
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