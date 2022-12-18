В России за сутки COVID-19 заболели более 7,2 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 7,2 тыс. случаев, скончался 51 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 7 222 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 782 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 38,2%", - сообщили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 тыс. 531 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 309.

За минувшие сутки скончался 51 человек, накануне сообщалось о 58 умерших.

"Выздоровели за сутки 6 338 человек, или на 12,8% меньше в сравнении с 17 декабря", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 17 субъектах РФ, снижение - в 63. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 716 тыс. 74 случая заражения коронавирусной инфекцией, 393 тыс. умерших и 21 млн 109 тыс. 668 выздоровевших.