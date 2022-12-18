В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 32%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 72 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 825 тыс. 409, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 106 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 32%.
За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умерли четверо больных COVID-19).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 993 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 814 тыс. 869 человек (+68 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 547 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 864 теста на коронавирус против 2 тыс. 184 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 407 тыс. 349 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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