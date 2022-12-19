В Буэнос-Айресе десятки тысяч аргентинцев отпраздновали победу сборной на ЧМ по футболу

Массовые празднования прошли в столице Аргентины после победы сборной в финале Чемпионата мира по футболу, сообщают испаноязычные СМИ.
На улицах Буэнос-Айреса собрались десятки тысяч человек, одетых в бело-голубые цвета, с флагами в руках и на плечах. Главным местом сбора стала Республиканская площадь, где расположена одна из главных достопримечательностей - Обелиск.
Центральные улицы заполнились болельщиками уже спустя несколько минут после финального свистка. Собравшиеся пели, танцевали, скандировали имя капитана сборной - Лионеля Месси. Кроме того, болельщики развернули баннеры, в частности с изображением легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.
В центре Буэнос-Айреса автомобилисты активно сигналили в поддержку команды, метро в центре городе закрыли, общественный транспорт прекратил работу, поэтому желающие отпраздновать победу передвигались по городу пешком.
Аргентинские болельщики, приехавшие в Катар на Чемпионат мира, также громко праздновали победу. После матча футболисты сборной проехали на автобусе с открытой крышей по улицам. Их сопровождал кортеж сотрудников безопасности и конная полиция. Болельщики приветствовали их, ликовали и аплодировали.
Капитан сборной Аргентины Месси после матча заявил, что "не может дождаться, когда будет в Аргентине, и увидит все это безумие". "Нам пришлось не просто, но мы сделали это", - добавил он.
Накануне в финале Чемпионата мира по футболу сборная Аргентины одержала победу над Францией.
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