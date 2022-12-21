Следователи Пентагона проверяют поставки Украине военной помощи

Служба криминальных расследований Минобороны США (DCIS) ведет проверки поставок военной помощи Киеву, поскольку эти грузы могут оказаться на черном рынке, сообщает в среду Defense news.
"Первый заместитель директора службы Джеймс Айвс заявил, что DCIS обращает внимание на Украину из-за поспешного заключения Пентагоном многих контрактов и из-за того, что американская помощь может попасть на черный рынок", - отмечает портал.
"Реальная опасность существует из-за того, что мы имеем дело с огромной массой вещей, многие из которых можно использовать для боевых действий. Мы работаем очень быстро по этой проблеме", - сказал Айвс.
Он отметил, что особенное беспокойство Управления генерального инспектора Пентагона, которому подчиняется DCIS, вызывают портативные системы вроде переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), технологиями которых могут заинтересоваться самые разные силы.
В сентябре Айвс возглавил группу следователей в поездку в Польшу, где находится хаб для поставок иностранных вооружений и материалов правительству Украины. Также небольшие группы при офисе военного атташе США в Украине инспектируют маршруты перевозок иностранной помощи по стране.
При этом Айвс заверил, что США извлекли уроки из случаев мошенничества, которые имели место во время присутствия американских войск в Ираке и Афганистане.
Defense news отмечает, что администрация США усиливает проверки поставок вооружений Украине перед январем, когда получившие на промежуточных выборах большинство в Палате представителей республиканцы приступят к исполнению обязанностей и будут оказывать больше давления на администрацию по этому вопросу.
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