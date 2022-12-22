Байден обещает помогать Киеву до тех пор, пока не будет мирного урегулирования

Президент США Джо Байден заявил, что и он, и его украинский коллега Владимир Зеленский хотят установления мира на Украине, однако Вашингтон продолжит поставлять Киеву военную помощь до тех пор, пока не будет такого урегулирования.

"Свободная, независимая, процветающая и безопасная Украина - наша цель. Мы оба хотим, чтобы военные действия прекратились", - заявил американский президент на пресс-конференции с Зеленским в Белом доме.

"Но сейчас этого не произойдет (...) поэтому мы продолжим помогать Украине", - добавил он.

Зеленский, со своей стороны, заявил, что для Киева понятие мира предусматривает, в частности, суверенитет его страны и компенсации от России.