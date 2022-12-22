Число случаев COVID-19 в мире превысило 655 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 655 млн 199 тыс. 558, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 672 тыс. 225 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 100 млн 184 тыс. 506 и 1 млн 89 тыс. 340.

Индия - 44 млн 677 тыс. 739 и 530 тыс. 681.

Франция - 39 млн 229 тыс. 380 и 161 тыс. 915.

Бразилия - 36 млн 44 тыс. 441 и 692 тыс. 461.

Германия - 37 млн 136 тыс. 414 и 160 тыс. 424.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 856,8. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 330 человек, в Индии - 377 во Франции - 2 тыс. 453, в Бразилии - 3 тыс. 215, в Германии - 1 тыс. 912.