Волна коронавируса в Китае достигнет пика в течение недели - глава центра инфекционных заболеваний

Нынешняя волна коронавируса в КНР, по-видимому, усилится до максимума в течение недели, заявил директор Национального центра инфекционных заболеваний КНР Чжан Вэньхун.

"Китай, как ожидается, столкнется с максимальным количеством заражений в течение недели", - приводят его слова западные СМИ.

"Пик инфекций также увеличит количество тяжелых случаев болезни, которые окажут определенное влияние на возможности всей системы здравоохранения", - продолжил он.

Он добавил, что затем волна коронавируса продлится в Китае еще один-два месяца.

С 2020 года власти Китая придерживались политики "нулевой терпимости" к COVID-19: это означало, что с целью ограничения распространения вируса применялись такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре этого года власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок числа заболеваний и случаев летального исхода.

По данным СМИ, система здравоохранения оказалась не готова к изменению политики и испытывает давление из-за нехватки ресурсов.

Накануне китайские власти отчитались менее чем о 4 тыс. выявленных за день случаев COVID-19, сопровождавшихся симптомами, причем третий день подряд власти не сообщали о летальных исходах среди заразившихся.

Общий уровень вакцинации в стране превышает 90%, однако число совершеннолетних жителей, получивших бустерные дозы вакцин, составляет 57,9%, а лиц в возрасте 80 лет и старше - 42,3%.

Во Всемирной организации здравоохранения утверждали, что не получали от властей КНР информации о госпитализациях пациентов с COVID-19 после отмены политики "нулевой терпимости".

СМИ отмечают, что ранее меры по сдерживанию вируса в Китае замедлили темпы роста китайской экономики до минимального за несколько десятилетий уровня. Однако теперь, когда в КНР заболевает все больше рабочих, можно ожидать новых проблем, вплоть до адаптации экономики к изменившимся условиям уже в следующем году.