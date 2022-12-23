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Внешняя политика 23.12.2022 21:15

Асадов и Мишустин обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы наращивания взаимодействия России и Азербайджана в торгово-экономической и научно-технической областях. Достигнута договорённость об активизации совместной работы по экономическим проектам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Мишустин и Асадов обменялись поздравлениями с наступающим новым, 2023 годом.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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