Асадов и Мишустин обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы наращивания взаимодействия России и Азербайджана в торгово-экономической и научно-технической областях. Достигнута договорённость об активизации совместной работы по экономическим проектам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Мишустин и Асадов обменялись поздравлениями с наступающим новым, 2023 годом.
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