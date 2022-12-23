Асадов и Мишустин обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, сообщила пресс-служба правительства РФ. "Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы наращивания взаимодействия России и Азербайджана в торгово-экономической и научно-технической областях. Достигнута договорённость об активизации совместной работы по экономическим проектам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении. Мишустин и Асадов обменялись поздравлениями с наступающим новым, 2023 годом.

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