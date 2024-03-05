Мишустин отмечает значительный потенциал сотрудничества РФ с Азербайджаном в сфере энергетики, высоких технологий и логистики

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в сфере энергетики, логистики и транспорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы искренне заинтересованы в укреплении дружбы, сотрудничества с дружественным Азербайджаном", - заявил Мишустин во вторник в начале переговоров со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.
В качестве приоритетной задачи премьер РФ назвал наращивание торгово-экономического сотрудничества и увеличение встречных взаимных инвестиций. Он отметил значительный потенциал "в развитии взаимодействия в целом ряде направлений".
"Это энергетика, это промышленность, это судостроение, сельское хозяйство, высокие технологии, инновации. (...) В качестве одного из ключевых направлений рассматриваем логистику и транспорт. (...) У нас есть большие возможности для расширения нашего сотрудничества в области энергетики. Речь идет о текущих проектах и о новых перспективных инициативах", - сказал Мишустин.
В свою очередь, Асадов отметил, что развитие отношений "с дружественными странами, в том числе с РФ, остается одним из важных приоритетов внешней политики Азербайджана".
"Мы нацелены на дальнейшее укрепление и наращивание добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с Россией", - сказал премьер Азербайджана.
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