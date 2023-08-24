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Регион 24.08.2023 16:18

Мишустин передал Пашиняну «наилучшие пожелания» от Путина

Премьер-министры РФ и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян провели встречу в четверг.

Мишустин на встрече сказал, что Россия дорожит дружбой и партнерскими, союзническими отношениями с Арменией.

"Несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру, вы сказали об этом, российские торгово-экономические связи с Арменией крепнут, товарооборот растет, и это нас радует, в том числе есть эффект от участия Армении в Евразийском экономическом союзе", - сказал российский премьер.

Встреча двух премьеров проходит перед заседанием Евразийского межправительственного совета.

Он также передал Пашиняну "наилучшие пожелания" от президента РФ Владимира Путина".

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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