Сильная снежная буря затронула более 70% жителей США - около 240 млн человек

До 240 млн жителей США - примерно 72% населения страны - столкнулись с последствиями сильнейшей бури накануне начала сезона рождественских праздников, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на американскую Национальную метеорологическую службу.
СМИ отмечают, что до этого момента в США редко когда на столь обширной территории действовали предупреждения об экстремальных погодных условиях.
В некоторых районах США температура воздуха опустилась ниже минус 40 градусов по Цельсию. В Далласе, штат Техас, где климат обычно умеренный, температура упала до минус 23 градусов по Цельсию.
В штатах Северная Дакота, Южная Дакота, Оклахома и Айова дороги обледенели, жителям приходится иметь дело с сильной метелью и нулевой видимостью.
В то время как в пятницу около 100 млн человек собирались воспользоваться автотранспортом, властям приходится перекрывать важнейшие автомагистрали. В Оклахоме накануне в ДТП погибли два человека, а в штате Канзасе жертвами автомобильной катастрофы стали три человека.
В пятницу в США отменили более 3,5 тыс. авиарейсов. Снежная буря также затронула Канаду и привела к отмене ряда авиарейсов в Международном аэропорту Ванкувера. Ожидается, что в ночь на субботу скорость порывов ветра в Торонто будет достигать 100 км/ч.
На утро пятницы из-за холодов более 1 млн пользователей электросетей остались без света, в основном на юге и востоке США. Перебои с электроснабжением также произошли в штате Нью-Йорк.
Алиев заявил Макрону, что Армения продолжает оккупацию 8 азербайджанских сел
Миланович поздравил Алиева с днем рождения, заявил о готовности расширять экономсотрудничество между Загребом и Баку
Асадов и Мишустин обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества
Ливан вновь перенес 2-й лицензионный раунд на шельфовые участки, теперь на июнь 2023г
Enefit Green начинает строительство двух ветропарков в Эстонии и Литве за 450 млн евро
МВФ оценивает необходимый Украине импорт газа в 2023г в 5 млрд кубометров
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Французские железнодорожники не будут проводить забастовки в новогодние выходные
Мишустин и премьер Узбекистана обсудили проекты в транспортно-логистической сфере
В Великобритании бастуют пограничники, почтальоны, сотрудники National Highways
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Умные решения для транспорта от Bakcell
Visa Family Pack от AccessBank
Компания «Azpetrol» избрана «Сетью автозаправочных станций года»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают