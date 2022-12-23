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Происшествия 23.12.2022 23:26

Сильная снежная буря затронула более 70% жителей США - около 240 млн человек

До 240 млн жителей США - примерно 72% населения страны - столкнулись с последствиями сильнейшей бури накануне начала сезона рождественских праздников, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на американскую Национальную метеорологическую службу.

СМИ отмечают, что до этого момента в США редко когда на столь обширной территории действовали предупреждения об экстремальных погодных условиях.

В некоторых районах США температура воздуха опустилась ниже минус 40 градусов по Цельсию. В Далласе, штат Техас, где климат обычно умеренный, температура упала до минус 23 градусов по Цельсию.

В штатах Северная Дакота, Южная Дакота, Оклахома и Айова дороги обледенели, жителям приходится иметь дело с сильной метелью и нулевой видимостью.

В то время как в пятницу около 100 млн человек собирались воспользоваться автотранспортом, властям приходится перекрывать важнейшие автомагистрали. В Оклахоме накануне в ДТП погибли два человека, а в штате Канзасе жертвами автомобильной катастрофы стали три человека.

В пятницу в США отменили более 3,5 тыс. авиарейсов. Снежная буря также затронула Канаду и привела к отмене ряда авиарейсов в Международном аэропорту Ванкувера. Ожидается, что в ночь на субботу скорость порывов ветра в Торонто будет достигать 100 км/ч.

На утро пятницы из-за холодов более 1 млн пользователей электросетей остались без света, в основном на юге и востоке США. Перебои с электроснабжением также произошли в штате Нью-Йорк.

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Тэги: США, БУРЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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