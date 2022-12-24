Количество случаев COVID-19 в мире превысило 656,6 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 656 млн 624 тыс. 289, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 677 тыс. 474 человека.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Германия и Бразилия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 100 млн 365 тыс. 943 и 1 млн 90 тыс. 200.
Индия - 44 млн 678 тыс. 103 и 530 тыс. 691.
Франция - 39 млн 322 тыс. 741 и 162 тыс. 193.
Германия - 37 млн 211 тыс. 937 и 160 тыс. 768.
Бразилия - 36 млн 92 тыс. 845 и 692 тыс. 652 (данные на утро минувшей пятницы).
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 857,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 333 человека, в Индии - 377 во Франции - 2 тыс. 457, в Германии - 1 тыс. 917, в Бразилии - 3 тыс. 217.
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