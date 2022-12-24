Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

22.12 $/bbl +/- WTI 77.49 -0.80 Brent 80.98 -1.22

Здравоохранение 24.12.2022 10:30

Количество случаев COVID-19 в мире превысило 656,6 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 656 млн 624 тыс. 289, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 677 тыс. 474 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Германия и Бразилия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 100 млн 365 тыс. 943 и 1 млн 90 тыс. 200.

Индия - 44 млн 678 тыс. 103 и 530 тыс. 691.

Франция - 39 млн 322 тыс. 741 и 162 тыс. 193.

Германия - 37 млн 211 тыс. 937 и 160 тыс. 768.

Бразилия - 36 млн 92 тыс. 845 и 692 тыс. 652 (данные на утро минувшей пятницы).

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 857,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 333 человека, в Индии - 377 во Франции - 2 тыс. 457, в Германии - 1 тыс. 917, в Бразилии - 3 тыс. 217.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Число случаев COVID-19 в мире превысило 655,9 млн - университет Хопкинса Число случаев COVID-19 в мире превысило 655 млн - университет Хопкинса Число случаев COVID-19 в мире превысило 653 млн - университет Хопкинса Количество случаев COVID-19 в мире превысило 652,8 млн Количество случаев COVID-19 в мире превысило 652,5 млн Число случаев COVID-19 в мире превысило 651 млн - университет Хопкинса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az