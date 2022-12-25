В ЕС частично восстановились объемы турпоездок

В Евросоюзе в 2021 году произошло частичное восстановление туристических поездок, жители 27 государств-членов ЕС совершили их 879 млн продолжительностью не менее одной ночи, сообщает Евростат.

Как передает агентство BNS со ссылкой на данные статистической службы, это на 23% больше, чем в 2020 году, когда было совершено 713 миллионов поездок.

При этом прошлогодние поездки оказались ниже допандемического уровня 2019 года, когда, по данным Евростата, было совершено 1,1 млрд турпоездок. В прошлом году поездки в другие страны ЕС составили 12% всех турпоездок.

Количество поездок за пределы ЕС составило всего 3% от всех турпоездок.

Как показывает исследование, что касается количества проведенных ночей, внутригосударственные поездки были в среднем короче, чем поездки за границу. Доля ночевок в статистике внутреннего туризма в общем количестве проведенных ночей в 2021 году составила 73%, тогда как в 2020 году - 76%, а в 2019 году - 58%.

По данным Евростата, за год восстановилось и количество поездок в личных целях - до 80% от допандемического уровня. Однако количество командировок восстановилось несколько меньше, составив 55% от допандемического уровня. Отмечается, что небольшое восстановление деловых поездок может также указывать на более постоянный переход к удаленной или гибридной работе. В 2021 году командировки составили 8% всех поездок.