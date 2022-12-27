Премьер Италии планирует посетить Киев

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила о намерении посетить Киев, а также о приглашении президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Рим.

"Сердечный телефонный разговор с президентом Зеленским. Я возобновила поддержку итальянского правительства в Киеве и подтвердила максимальную приверженность Италии всем полезным действиям для достижения справедливого мира. Я подтвердила намерение поехать в Киев и пригласила Зеленского в Рим", - написала Мелони в Twitter.