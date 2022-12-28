В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 5,3%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 90 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826 тыс. 165, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 95 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 5,3%.

За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умерли двое больных COVID-19).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 8 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 815 тыс. 641 человек (+131 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 516 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 82 теста на коронавирус против 2 тыс. 438 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 425 тыс. 687 тестов на COVID-19.

Р.Керимов