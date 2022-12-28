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ТЭК 28.12.2022 22:18

Молдова заключила контракт на закупку электроэнергии в Румынии

Молдавское госпредприятие Energocom заключило контракт с румынской госкомпанией Nuclearelectrica на закупку 10 МВт.ч. в ночное время и 30 МВт.ч. в дневное время на январь 2023 года, сообщила пресс-служба Energocom.

Стоимость электроэнергии составит около 91 евро за 1 МВт.ч.

В компании пояснили, что 10 МВт.ч ночью и 30 МВт.ч днем - это почасовые объемы поставок.

По данным Energocom, закупаемая электроэнергия покроет 4% от потребностей Молдовы.

Основной объем выработки придется на Молдавскую ГРЭС, с которой 27 декабря заключен контракт на поставку электроэнергии по цене $73 за 1 МВт.ч. Часть электроэнергии Молдова будет производить за счет местных ТЭЦ и возобновляемых источников энергии - ветровых и солнечных электростанций, а также закупать на бирже в Румынии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МОЛДОВА, РУМЫНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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