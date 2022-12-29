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Внешняя политика 29.12.2022 20:55

Алиев поздравил Нетаньяху с вступлением в должность премьера Израиля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Биньямина Нетаньяху с вступлением в должность премьера Израиля, сообщает сайт главы государства.

В своем поздравительном письме Алиев отметил, что открытие посольства Азербайджана в Израиле будет способствовать развитию отношений между двумя странами.


“В ноябре нынешнего года было принято решение об учреждении Посольства Азербайджана в Израиле. Надеюсь, что открытие Посольства внесет вклад в развитие азербайджано-израильских отношений”, - отметил Алиев.


Алиев также отметил, что Баку придает особое значение азербайджано-израильским отношениям, продиктованным волей двух народов, которые исторически жили в условиях дружбы и взаимопонимания.


“Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные связи, которые на протяжении минувшего тридцатилетнего периода строились на такой прочной основе, как взаимное доверие и поддержка, развиваясь по восходящей, достигли нынешнего уровня. Вам принадлежат большие заслуги в становлении и развитии отношений между нашими странами”, - подчеркнул Алиев.


Азербайджанский лидер выразил уверенность, что стороны и впредь будут успешно продолжать совместные усилия, направленные на углубление связей между двумя странами и дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИЗРАИЛЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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