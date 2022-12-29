В Бразилии скончался легендарный футболист Пеле

Звезда мирового футбола - бразилец Пеле - скончался в Сан-Паулу на 82-году жизни после продолжительной болезни, сообщает в четверг Associated Press.
Пеле проходил курс лечение от рака. Около месяца назад его госпитализировали в связи с осложнениями. Родственники неоднократно давали понять, что состояние Пеле ухудшалось.
Пеле - единственный футболист, сумевший три раза стать чемпионом мира как игрок: в 1958, 1962 и 1970 годах.
Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года в небольшом бразильском городке Трес-Корасойнс. Его отец Дондинью также был профессиональным футболистом, однако в связи с тяжелой травмой был вынужден закончить карьеру, поэтому стал учить футболу сына.
В семь лет Пеле попал в местную команду, которую в какой-то момент тренировал бывший игрок сборной Бразилии Валдемар де Брито. Он организовал молодому футболисту просмотр в бразильском клубе "Сантус", за который в итоге Пеле выступал практически всю свою карьеру.
Пеле дебютировал за основную команду "Сантуса" в 15 лет, забив в первом же матче. Через десять месяцев после подписания контракта с профессиональным клубом 16-летний игрок был вызван в национальную сборную.
Свой первый чемпионат мира в 1958 году Пеле провел блестяще: в полуфинальном матче против Франции сделал хет-трик, а в финале против Швеции - дубль, благодаря чему привел свою страну к победе. Пеле стал чемпионом мира в 17 лет - самым молодым чемпионом в истории турнира. Спустя четыре года он снова помог сборной взять чемпионство, сделав Бразилию одной из двух стран в мире, которой удалось победить в этом турнире два раза подряд.
После успешных выступлений на уровне сборной футболистом интересовались такие мировые гранды, как "Реал", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед", однако страна объявила игрока "национальным достоянием Бразилии", чтобы не позволить молодому дарованию уехать заграницу.
На чемпионате 1966 года Пеле не смог полностью выложится из-за травм, однако чемпионат 1970 года, ставший для футболиста четвертым в карьере, оказался триумфальным. Уже 26-летний Пеле снова привел команду к победе, став единственным футболистом в истории, который трижды побеждал на чемпионате мира по футболу. Также на этом турнире Пеле забил первый гол в финальном матче против Мексики, который стал сотым голом Бразилии на чемпионатах мира.
Пеле провел в "Сантусе" 18 лет. С клубом Пеле шесть раз становился чемпионом Бразилии, 10 раз - чемпионом Лиги Паулиста, дважды брал Кубок Либертадорес, четырежды побеждал на турнире Рио-Сан-Паулу, а также дважды завоевывал Межконтинентальный кубок и один раз становился обладателем Суперкубка межконтинентальных чемпионов. Завершать карьеру уже легендарный футболист ушел в американский клуб "Нью-Йорк Космос", где провел два года и снова стал чемпионом, но уже Североамериканской футбольной лиги.
Официально за всю свою карьеру Пеле провел 812 матчей, в которых забил 757 голов, однако эта статистика не учитывает товарищеские и выставочные матчи. Если посчитать все игры, в которых принял участие Пеле, то окажется, что всего футболист провел более 1,3 тыс. игр, в которых забил более 1,2 тыс. голов.
После завершения футбольной карьеры Пеле исполнял обязанности посла ООН по вопросам экологии и министра спорта Бразилии, а также был посвящен в рыцари-командоры ордена Британской империи и был назван послом ЮНИСЕФ.
В 2000 году Пеле стал лучшим футболистом ХХ века, обойдя в этой номинации Йохана Кройфа, Франца Беккенбауэра, Альфредо Ди Стефано, Диего Марадону и других великих футболистов прошлого столетия.
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