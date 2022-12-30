Испания будет требовать от прибывающих из КНР отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации

В аэропортах Испании начнут требовать у лиц, прилетающих из Китая, отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации от COVID-19, передают западные СМИ со ссылкой на испанского министра здравоохранения Каролину Дариас.

Дариас заявила на пресс-конференции в пятницу, что в свете ситуации с пандемией в КНР прибывающие оттуда должны будут предоставить "доказательства того, что у них есть либо отрицательный результат тестирования, либо сертификат о полноценной вакцинации".

В минувшую среду Италия ввела обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая. Накануне итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что рассчитывает, что ЕС вслед за Римом ведет обязательное тестирование на COVID-19 для путешествующих из КНР.

Однако, по данным европейских СМИ, страны ЕС решили пока не присоединились к обязательному тестированию на коронавирус прибывающих из Китая. При этом, главы министерств здравоохранения стран ЕС пообещали продолжить переговоры для выработки общего подхода к правилам для приезжающих в Евросоюз. Ряд экспертов в области здравоохранения считает, что на данный момент нет причин для введения подобных мер в Европе.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США также сообщили о введении с 5 января 2023 года требований по тестированию на коронавирус для прибывающих из Китая пассажиров. Индия и Япония тоже ужесточили правила прибытия для путешественников из КНР.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.