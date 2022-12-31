В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 45,2%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 90 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826 тыс. 401, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 62 случая. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 45,2%.
Четвертый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 8 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 815 тыс. 875 человек (+67 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 518 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 779 тестов на коронавирус против 1 тыс. 384 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 430 тыс. 759 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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