В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 45,2%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 90 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 826 тыс. 401, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 62 случая. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 45,2%.

Четвертый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 8 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 815 тыс. 875 человек (+67 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 518 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 779 тестов на коронавирус против 1 тыс. 384 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 430 тыс. 759 тестов на COVID-19.

Р.Керимов