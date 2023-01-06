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АПК 06.01.2023 14:46

Власти Азербайджана в 2023г выделят из госбюджета 1,2 млрд манат на развитие АПК

Власти Азербайджана планируют в 2023 году выделить из госбюджета на развитие АПК 1 млрд 202,1 млн манатов, что на 20,5% больше, чем в 2022 году.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине, в частности, 658,1 млн манатов (54,7% расходов) предусмотрено направить на различные сельскохозяйственные меры, на финансовое обеспечение мелиорации, ирригации и оросительных систем - 465,8 млн манатов (38,7%), ветеринарные мероприятия – 47,5 млн манатов (4%), другие цели - 30,7 млн манатов (2,6%).

На меры по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджане, включая привлечение новых земель в Карабахе и Восточном Зангезуре в сельскохозяйственный оборот, в 2023 году предусмотрено 625,2 млн манатов.

Кроме этого, в целях обеспечения продовольственной безопасности, снижения зависимости от импортной пшеницы и создания новых регулирующих механизмов для повышения уровня самообеспеченности страны продовольственной пшеницей будут выделены средства в размере 180 млн манатов.

На страхование сельхозрастений и продукции растениеводства и содержания животных предусмотрено 6,5 млн манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИНФИН, БЮДЖЕТ, АПК


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