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Туризм 06.01.2023 23:59

Титул европейских столиц культуры 2023 года будут носить города Элефсис, Тимишоара и Веспрем

Еврокомиссия (ЕК) официально объявила о выборе в качестве европейских столиц культуры 2023 года городов Элефсис (Греция), Тимишоара (Румыния) и Веспрем (Венгрия).

"Звание европейской столицы культуры позволяет продемонстрировать богатство и разнообразие культур в Европе, стимулировать устойчивый туризм и способствовать развитию городов через культуру. Это также производит долгосрочный положительный социальный и экономический эффект как на сами города, так и на прилегающие регионы", - говорится в опубликованном в пятницу в Брюсселе коммюнике ЕК.

"В течение 2023 года новые европейские столицы культуры предложат многочисленные мероприятия, выставки и зрелища, которые позволят раскрыть для всех богатство и разнообразие их культур", - сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Йоханнес Барке.

Как отметили в Еврокомиссии, чтобы быть отобранными для права носить титул европейских столиц культуры, города должны разрабатывать "культурные программы с сильным европейским измерением, поощряя активное участие в них своих жителей и их сообществ".

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Тэги: ЕВРОПА, КУЛЬТУРА, ЕВРОКОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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