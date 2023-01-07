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Религия 07.01.2023 09:48

Православные Азербайджана отмечают Рождество Христово

7 января православные отмечают один из самых главных христианских праздников - Рождество Христово.

Великий праздник начался накануне, 6 января, со Святого Вечера. Для православных это последний день 40-дневного поста и период усиленного приготовления к празднованию Рождества Христова. Вечером после захода солнца вся семья собирается за столом. Этим ужином заканчивается строгий Рождественский пост: 7 января все ограничения снимаются, и можно устраивать настоящий праздничный пир.

По этому случаю в ночь с 6 на 7 января во всех православных церквях Азербайджана прошли торжественные богослужения.

В преддверии праздничного Рождественского богослужения секретарь Бакинской епархии архимандрит Алексий (Никоноров) в интервью журналистам сказал: "В эту ночь все православные христиане, христиане восточной традиции празднуют Рождество Христово. Это один из самых долгожданных, радостных и счастливых праздников у христиан...

В сегодняшний праздник мне хотелось бы пожелать всем искать мира, справедливости, не только для себя, но и для других людей. С праздником дорогие соотечественники".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОЖДЕСТВО, ПРАВОСЛАВНЫЕ


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