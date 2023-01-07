Эрдоган призвал Грецию отказаться от антитурецких планов в Эгейском море

Греция должна отказаться от попыток ущемления прав и интересов Турции в регионе, в том числе в Эгейском море. До тех пор, пока нам не причиняется ущерба, мы не причиним вреда. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу на открытии ряда объектов в южной провинции Анталья.

Комментируя сообщения греческих СМИ об угрозе, исходящей от турецких ракет "Тайфун", президент напомнил, что в ходе последних испытаний, ракеты данной модификации точно поразили цель на расстоянии в 561 км.

"Греческие СМИ начали с беспокойством писать о радиусе действия "Тайфуна", утверждая, что Анкара может нанести удар по Афинам. У нас нет подобной цели! Ответные шаги могут последовать лишь в случае угрозы интересам Турции", - подчеркнул политик.

Глава государства привлек внимание к линейке достижений турецкого оборонпрома последних лет, причислив к ним ударный БПЛА AKINCI и беспилотный военный самолет Kızılelma.

По его словам, современная Турция - это сильная страна, решительно отстаивающая свои интересы в регионе и на международной арене. "Наше развитие продолжается вопреки войнам и кризисам в мире", - подчеркнул он.

Президент отметил, что благодаря решительным шагам, предпринятым турецким правительством, угроза терроризма в стране сходит с повестки дня общества, а боевики бегут на юг от Турции. "Борьба с проявлениями терроризма продолжится", - заверил президент.

В.Алиев