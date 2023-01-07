Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 73.67 +0.83 Brent 78.69 +0.85

Регион 07.01.2023 17:59

Эрдоган призвал Грецию отказаться от антитурецких планов в Эгейском море

Греция должна отказаться от попыток ущемления прав и интересов Турции в регионе, в том числе в Эгейском море. До тех пор, пока нам не причиняется ущерба, мы не причиним вреда. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу на открытии ряда объектов в южной провинции Анталья.

Комментируя сообщения греческих СМИ об угрозе, исходящей от турецких ракет "Тайфун", президент напомнил, что в ходе последних испытаний, ракеты данной модификации точно поразили цель на расстоянии в 561 км.

"Греческие СМИ начали с беспокойством писать о радиусе действия "Тайфуна", утверждая, что Анкара может нанести удар по Афинам. У нас нет подобной цели! Ответные шаги могут последовать лишь в случае угрозы интересам Турции", - подчеркнул политик.

Глава государства привлек внимание к линейке достижений турецкого оборонпрома последних лет, причислив к ним ударный БПЛА AKINCI и беспилотный военный самолет Kızılelma.

По его словам, современная Турция - это сильная страна, решительно отстаивающая свои интересы в регионе и на международной арене. "Наше развитие продолжается вопреки войнам и кризисам в мире", - подчеркнул он.

Президент отметил, что благодаря решительным шагам, предпринятым турецким правительством, угроза терроризма в стране сходит с повестки дня общества, а боевики бегут на юг от Турции. "Борьба с проявлениями терроризма продолжится", - заверил президент.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ЭРДОГАН


Похожие новости


Глава Минобороны Турции обвинил Грецию в продолжении провокационных действий Анкара раскритиковала Вашингтон за расширение военного присутствия в Греции Премьер Греции заявил о готовности встретиться с Эрдоганом В Турции заявили, что греческая береговая охрана открыла огонь по судну с гражданами Азербайджана на борту Эрдоган призвал Грецию не провоцировать турецких военных Эрдоган предупредил Грецию:"Я не шучу, я говорю серьезно"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az