Глобальный ущерб от стихийных бедствий 2022г сократился на 15%, до $270 млрд - Munich Re

Совокупный ущерб мировой экономике от стихийных бедствий в прошлом году сократился примерно на 15% по сравнению с 2021 годом и составил порядка $270 млрд против $320 млрд, свидетельствуют предварительные данные германской Munich Re, крупнейшей перестраховочной компании мира.
Объем застрахованных убытков тем временем практически не изменился и составил $120 млрд.
Экономический ущерб в минувшем году был на уровне среднего показателя за предыдущие пять лет, тогда как застрахованные убытки оказались существенно выше среднего ($97 млрд в 2017-21 годах).
"Тревогу вызывает тот факт, что природные катастрофы особенно сильно сказываются на гражданах беднейших стран. Поэтому предупредительные меры и финансовая защита, например, в виде страховки, имеют особую важность", - отметил Томас Блюнк, член совета директоров Munich Re.
Самым разрушительным событием минувшего года стал ураган "Иэн", который в сентябре обрушился на побережье Флориды, принеся с собой порывы ветра со скоростью почти 250 км/ч. Экономические потери в результате него достигли $100 млрд, застрахованный ущерб - $60 млрд. По размеру ущерба с учетом инфляции "Иэн" занимает второе место в истории, уступая только урагану "Катрина" 2005 года.
На втором месте - наводнение в Пакистане, вызванное рекордными по объему осадков муссонами. Жертвами наводнения стали около 1,7 тыс. человек, а прямой ущерб составил не менее $15 млрд, причем практически весь он был незастрахованным.
"Анализируя данные за 2022 год, нужно помнить о двух ключевых факторах. Во-первых, феномен Ла-Нинья наблюдается третий год подряд, что повышает вероятность ураганов в Северной Америке, наводнений в Австралии, засухи и жары в Китае, а также обильных муссонов в отдельных регионах Южной Азии. Кроме того, из-за изменения климата стали чаще фиксироваться экстремальные погодные условия. Иногда эти факторы накладываются друг на друга", - написал главный специалист по климату в Munich Re Эрнст Раух.
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