В Азербайджане за сутки умерли шесть больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 62 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 55, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 69 случаев.
За 24 часа умерли шесть больных COVID-19 (накануне - четверо).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 33 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 816 тыс. 462 человека (+28 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 560 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 112 тестов на коронавирус против 2 тыс. 503 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 449 тыс. 907 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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