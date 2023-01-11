В Азербайджане за сутки умерли шесть больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 62 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 55, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 69 случаев.

За 24 часа умерли шесть больных COVID-19 (накануне - четверо).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 33 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 816 тыс. 462 человека (+28 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 560 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 112 тестов на коронавирус против 2 тыс. 503 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 449 тыс. 907 тестов на COVID-19.

Р.Керимов