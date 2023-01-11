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Здравоохранение 11.01.2023 21:36

В Азербайджане за сутки умерли шесть больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 62 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 55, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 69 случаев.

За 24 часа умерли шесть больных COVID-19 (накануне - четверо).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 33 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 816 тыс. 462 человека (+28 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 560 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 112 тестов на коронавирус против 2 тыс. 503 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 449 тыс. 907 тестов на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID-19, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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