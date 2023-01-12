Apple работает над созданием первого ноутбука с сенсорным дисплеем

Apple Inc.работает над созданием первого ноутбука с сенсорным дисплеем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, инженеры Apple активно вовлечены в этот проект, что говорит о серьезности намерений компании.

Apple более десяти лет отвергала идею оснащения ноутбуков сенсорным экраном, ее основатель Стив Джобс однажды назвал подобное решение "ужасным с точки зрения эргономики". В компании утверждали, что лучшим выбором для пользователей, которым нужен сенсорный интерфейс, является iPad, и опасались падения продаж этих устройств в случае появления ноутбука Mac с тач-скрином.

Однако конкуренты Apple активно выпускают подобные продукты и, поскольку макбуки в последнее время приносят компании больше выручки, чем iPad, в компании стремятся сделать линейку ноутбуков как можно более привлекательной для покупателей, отмечают источники Bloomberg.

По их словам, первый ноутбук Apple с сенсорным экраном может быть выпущен в 2025 году в рамках обновления линейки MacBook Pro.

Кроме того, компания планирует в будущем использовать в MacBook Pro дисплеи с технологией органических светодиодов (OLED) вместо LCD-дисплеев. В настоящее время OLED-экраны имеют iPhone и Apple Watch.

Акции Apple прибавляют в цене 0,1% на предварительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 22%.