Самолет Стамбул - Токио совершил экстренную посадку в Баку

Капитан самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Стамбул - Токио, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира.
Самолет Boeing 777 приземлился в бакинском аэропорту в 07:15 по местному времени.
Пассажиру была оказана медицинская помощь, было принято решение поместить его в одну из клиник Баку.
Самолет вылетел из Баку в Токио в 09:30.
В.Алиев
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