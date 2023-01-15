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Происшествия 15.01.2023 11:55

Самолет Стамбул - Токио совершил экстренную посадку в Баку

Капитан самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Стамбул - Токио, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира.

Самолет Boeing 777 приземлился в бакинском аэропорту в 07:15 по местному времени.

Пассажиру была оказана медицинская помощь, было принято решение поместить его в одну из клиник Баку.

Самолет вылетел из Баку в Токио в 09:30.

В.Алиев

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Тэги: АВИАРЕЙС, САМОЛЁТ, ПОСАДКА, БАКУ

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