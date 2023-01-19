Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 79.48 -0.70 Brent 84.98 -0.94

Оборона 19.01.2023 15:12

В Баку опровергли утверждения Еревана о причастности азербайджанских военных к ранению армянского военнослужащего

В министерстве обороны Азербайджана опровергли утверждения Минобороны Армении о причастности азербайджанских военных к ранению армянского военнослужащего в четверг утром.

«Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что утром 19 января подразделения нашей армии якобы открыли огонь, в результате чего получил ранение военнослужащий противоположной стороны, не соответствует действительности», - говорится в заявлении военного ведомства.

«Категорически опровергаем эту информацию», - подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Минобороны Азербайджана призвало РМК пресекать провокации армянских НВФ в Карабахе Минобороны Азербайджана обвиняет Ереван в распространении лжи и дезинформации Минобороны РФ необходимо обеспечить полный вывод армянских НВФ из Карабаха – Минобороны Азербайджана Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армянской стороны Баку призвал Ереван отказаться от провокаций на границе и начать цивилизованные переговоры о делимитации - Минобороны Министр обороны Украины заявил о настрое Киева мирно разрешить конфликт в Донбассе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az