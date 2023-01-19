В Баку опровергли утверждения Еревана о причастности азербайджанских военных к ранению армянского военнослужащего

В министерстве обороны Азербайджана опровергли утверждения Минобороны Армении о причастности азербайджанских военных к ранению армянского военнослужащего в четверг утром. «Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что утром 19 января подразделения нашей армии якобы открыли огонь, в результате чего получил ранение военнослужащий противоположной стороны, не соответствует действительности», - говорится в заявлении военного ведомства. «Категорически опровергаем эту информацию», - подчеркнули в Минобороны Азербайджана. Р.Керимов

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