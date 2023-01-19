В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 46 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 571, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 75 случаях.
За 24 часа скончались 4 зараженных COVID-19 (накануне - 6). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 64 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 817 тыс. 80 человек (+79 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 427 человек.
За сутки медики провели 2 114 тестов на коронавирус против 2 851 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 7 млн 466 тыс. 384 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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